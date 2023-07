Jerônimo Rodrigues participa da abertura oficial do Chocolat Bahia Festival em Ilhéus, nesta quinta

O governador Jerônimo Rodrigues participa, em Ilhéus, da abertura oficial do Chocolat Bahia Festival, nesta quinta-feira (20), a partir das 18h. O evento, reconhecido internacionalmente como o maior encontro de chocolate e cacau da América Latina, será realizado entre os dias 20 e 23 de julho.

O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun vai participar desta edição. Atualmente, a fábrica-escola do CEEP em Ilhéus conta com cerca de 243 estudantes no curso de Agroindústria.

Em março deste ano, foi inaugurada, em Ilhéus, a ChocoSol – primeira fábrica de chocolates da economia solidária do Brasil. A unidade teve investimento de R$ 523 mil da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) e tem capacidade para produzir até 1,2 tonelada de chocolates.