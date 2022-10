Faltou pouco para que Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo baiano, definisse a eleição no primeiro turno. Ele teve 49,32 por cento dos votos, contra 40,89 por cento do seu opositor, ACM Neto, do União Brasil.

Vale lembrar que para vencer no primeiro turno o candidato tem que ter 50 por cento dos votos válidos e mais um voto. Com 49,32 por cento, então, Jerônimo bateu na trave. Assim, vai disputar o segundo turno, dia 30 próximo, com uma larga vantagem.