Jerônimo Rodrigues reabre o Hospital São Lucas ao lado de um emocionado Augusto Castro  

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), inaugurou na manhã desta sexta-feira, dia 28, a primeira etapa das obras de requalificação do Novo Hospital São Lucas. Ele esteve acompanhado de um emocionado prefeito Augusto Castro (PSD), que relembrou o drama pessoal de 50 dias de internação hospitalar por conta da Covid-10 em 2020.

O prefeito embargou a voz e foi às lágrimas ao relatar o sofrimento, mas recuperou o folego para dizer que a reabertura da unidade hospitalar durante as comemorações pelos 113 anos de emancipação política e administrativa de Itabuna, foi um de seus compromissos.

Além da reforma, o São Lucas também está sendo ampliado, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Itabuna, Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) e o Governo do Estado, via emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA). O atendimento na unidade 100% SUS será via Central de Regulação, sendo neste primeiro momento com 27 leitos clínicos e cinco ambulatórios.

Em seu discurso, o governador ressaltou a importância da unidade de saúde não só para Itabuna como para a região. Ele externou o seu desejo de logo retornar para entregar a segunda etapa do hospital, que contará com um Centro de Hemodiálise com 53 leitos.

“E digo mais, meu amigo prefeito Augusto Castro: vamos correr juntos nas ruas e roças de Itabuna, porque quero a unidade. Estamos construindo no Brasil, junto com o presidente Lula, um modelo de unidade e de reconstrução. E aqui na Bahia não será diferente”, disse.

“Itabuna completa 113 anos, mas ainda tem muita coisa para fazermos e é por isso que é preciso manter o projeto. E não vou abrir mão de pegar nas suas mãos Augusto, para continuarmos acertando”, acrescentou o governador Jerônimo Rodrigues, que foi agraciado com a Comenda de Mérito Firmino Alves, a maior honraria do município de Itabuna.

O prefeito Augusto Castro lembrou que a reabertura do Hospital São Lucas reflete o seu compromisso com o povo de Itabuna, ao cumprir mais uma promessa do seu Plano de Governo.

“Graças ao apoio do governador Jerônimo e do deputado Paulo Magalhães esse sonho está sendo concretizado. A reabertura desse hospital é uma grande demonstração de força e aliança. Continuaremos juntos em defesa da saúde de Itabuna e região” asseverou Augusto.

Cerca de R$ 3 milhões foram investidos no Hospital São Lucas por meio de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães e pelo Governo do Estado na infraestrutura e nos serviços oferecidos na unidade. Além dos leitos de internação clínica, sendo um de isolamento, e áreas de apoio, a unidade conta com setores de nutrição e a central de material e esterilização.

CRÉDITO

Na solenidade, o governador autorizou licitação para a 2º fase da obra de ampliação da unidade hospitalar, com a implantação de um Centro de Hemodiálise com 53 leitos. Segundo a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, as ações do Governo do Estado vão qualificar o serviço e ampliar a oferta de vagas na região.

A titular da SESAB parabenizou a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, pelo sucesso na imunização de crianças com a vacina Bivalente. “Parabéns, Livia. Itabuna alcançou 90% de vacinação. É um sucesso”, disse.

O governador Jerônimo Rodrigues deu por entregue uma unidade de atendimento do CREDIBAHIA, que passa a funcionar a partir de segunda-feira-feira, dia 31, no SAC Itabuna, no Shopping Jequitibá, proporcionando linhas de microcréditos para estimular o crescimento econômico local e incentivar o empreendedorismo na região.

Segundo o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia, Davidson Magalhães, o crédito vai atender empreendedores formais com empréstimo variando do inicial que pode chegar a R$ 4 mil e o valor final até R$ 21 mil com taxas de juros de 2,0% ao mês.

“No caso do empreendedor informal, os valores são de R$ 3 mil iniciais, podendo alcançar o teto de R$ 15 mil em operações de crédito posteriores”, arrematou.

Outra linha de crédito oferecida é pela CREDIBAHIA Mulher para empreendedora formal, que pode chegar até R$ 5 mil. Na modalidade, o teto de empréstimo alcança R$ 21 mil, enquanto que para a empreendedora informal varia de até R$ 3 mil e até R$ 15 mil.

A taxa de juros nos dois casos é de 1,8%, a mais baixa do mercado de crédito, de acordo com Marcos Souza, o Kiko.

PACOTE

O pacote de presentes do Governo do Estado no aniversário de Itabuna incluiu ainda autorizou para a publicação de edital para a licitação de uma obra de ampliação do sistema simplificado de abastecimento de água por meio do Projeto Mais Água para a Cidade executado pela Prefeitura e EMASA.

O investimento da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Governo da Bahia será de cerca de R$ 10 milhões. O objetivo é melhorar o abastecimento de água potável na zona sul da cidade. A estimativa é que cerca de 120 mil pessoas sejam beneficiadas com a obra.

Na solenidade no São Lucas, a SETRE entregou certificados a 216 pessoas beneficiadas pelo Projeto Qualifica Bahia PCD de qualificação profissional de pessoas com deficiência, oferecendo novas oportunidades de emprego e inclusão social.