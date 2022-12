Jerônimo se reúne com partidos aliados em Salvador

A manhã deste sábado (10) foi de trabalho para o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que se reuniu com representantes de onze partidos políticos da sua base aliada, na sede do Governo de Transição, em Salvador. Ao lado do vice-governador eleito, Geraldo Júnior, Jerônimo reafirmou seu compromisso em manter o diálogo e a união “para promover mais desenvolvimento para a Bahia” a partir de 2023. Entre outros assuntos, esteve na pauta do encontro a proposta de reforma administrativa do Governo do Estado, que deve ser encaminhada pelo governador Rui Costa à Assembleia Legislativa da Bahia nos próximos dias.

O conselho político é composto pelo PT, PSB, PSD, PSC, Avante, PV, PCdoB, Psol, Rede, MDB e Patriota. A deputada federal Lídice da Mata (PSB), o senador Otto Alencar (PSD) e o presidente estadual do PT, Éden Valadares, foram alguns dos presentes, que ouviram de Jerônimo o planejamento para os primeiros meses de 2023. O governador eleito afirmou que sua gestão vai fortalecer o “projeto coletivo” do qual fazem parte os onze partidos presentes e reforçou seu foco em “combater a fome, promover justiça social e gerar mais emprego para as famílias baianas”.

A agenda do grupo de trabalho na sede do Governo de Transição, instalado no prédio da Desenbahia, terá continuidade ao longo deste sábado com a presença do governador eleito, que tem mantido uma rotina de reuniões todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e até feriados.

Fotos: Taiana Belmonte