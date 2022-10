Jerônimo vence ACM Neto e é o novo governador da Bahia

A Bahia elegeu neste domingo, o ex-secretário de Educação Jerônimo Rodrigues, PT, para governar o estado pelos próximos quatro anos. Apoiado por Rui Costa, atual governador, ele concorreu com ACM Neto, União Brasil, ex-prefeito de Salvador.

Jerônimo Rodrigues, até então desconhecido do eleitorado baiano, teve 52,8 por cento dos votos. ACM Neto, 47,2 por cento. A vitória do petista vinha sendo apontada pelas últimas pesquisas de intenção de voto, a exemplo dos números do Ipec e do Datafolha.

O futuro governador da Bahia foi o quinto candidato eleito pelo PT de forma consecutiva. Tudo começou com Jaques Wagner, reeleito. Ele indicou Rui, que está no segundo mandato. Agora, Jerônimo.