João Carlos assume uma secretaria no governo Augusto Castro

Prefeitura de Itabuna iniciou na manhã desta sexta-feira, dia 12, o processo de transição visando a posse do novo titular da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), João Carlos Oliveira Silva. No primeiro encontro ele foi apresentado à equipe de trabalho e também aproveitou para conhecer as novas instalações no Shopping Jequitibá Trade Center, no Góes Calmon.

O novo titular da SEPLAN vai substituir o ex-secretário José Alberto de Lima Filho, que vai concorrer a um cargo eletivo. No encontro, ao comentar sobre a nomeação de João Carlos Oliveira para o cargo pelo prefeito Augusto Castro (PSD), o professor Francisco Carlos Ferreira Santos, integrante do Programa de Regularização Fundiária (REURB), destacou desafios comuns às administrações municipais e citou importantes avanços na atual gestão.

Como exemplo, ele citou a desativação do lixão, a contratação do novo aterro sanitário e a transformação de vida dos ex-catadores em agentes ambientais. “Sem dúvida, é uma grande marca da gestão ousada do prefeito Augusto Castro que colocou Itabuna em destaque e referência para a preservação do meio ambiente”, disse Francisco Carlos.

O ex-secretário José Alberto prestigiou a transição e após dar boas vindas ao novo titular da SEPLAN, disse que Itabuna avançou muito em pouco mais de um ano em que esteve à frente da secretaria. Citou, por exemplo, a entrega de 600 títulos de propriedade em várias localidades que foram regularizadas por meio do Programa de Regularização Fundiária Meu Lugar.

“Temos certeza de que com sua experiência e compromissos com Itabuna, será possível se fazer muito mais por nossa comunidade tão carente de atenção”, disse José Alberto, que destacou que a SEPLAN conta uma equipe sincronizada, com servidores públicos profissionais dedicados.

O novo secretário de Planejamento, João Carlos Oliveira, cuja posse será na próxima semana no Gabinete do Prefeito, agradeceu a receptividade e acolhida e também ao ex secretário pela contribuição que deu para dinamizar o setor e garantiu trabalhar para se chegar próximo ao ideal para construir uma nova marca para o governo Augusto Castro.

“Para isso, vamos buscar o diálogo com a comunidade, empresários e a parceria com as demais secretarias para que possamos trabalhar harmonicamente por uma Itabuna ainda melhor” discursou o novo secretário que é engenheiro agrônomo, já prestou serviços ao município presidindo o então Sitio do Menor Trabalhador, atual Fundação Marimbeta, trabalhou durante 19 anos na Ceplac,13 anos na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como professor e dirigente de colegiados.

Também por duas vezes assumiu as secretarias estaduais do Meio Ambiente e de Agricultura, entre os anos de 2018 e 2022. É homem de visão aguçada quanto às necessidades de Itabuna e do sul da Bahia.