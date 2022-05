João Leão, vice-governador baiano, desiste de disputar o Senado

João Leão, do PP (Partido Progressista), não vai mais disputar uma vaga no Senado pela Bahia. A desistência foi anunciada ontem, depois dele ter percorrido vários municípios do estado na condição de pré-candidato.

O lugar de João Leão na chapa de ACM Neto, candidato a governador, será ocupado por Cacá Leão, atual deputado federal. Filho de João, Cacá é um jovem político que tem obtido sucesso nas urnas nas últimas eleições.

Com relação ao motivo da desistência, João Leão ainda não foi claro, o que deixa margens para algumas suposições no cenário político baiano. Dizem, por exemplo, que ele, aos 76 anos de idade, está com a saúde fragilizada.