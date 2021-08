João Otávio Macedo: AGOSTO FOI-SE

De alguns anos para cá, muitos ficam apreensivos quando chega o mês de agosto, principalmente os que militam na política, pois tem sido um mês de muita confusão no exercício dessa atividade humana que muitos abominam, alguns adoram, mas que é impossível viver sem ela numa sociedade organizada. A atividade política existe desde os primórdios da civilização, mas foi melhor estruturada após as conquistas da civilização greco-romana, que os diferentes povos utilizam até hoje. Principalmente nós, que vivemos no ocidente.

Na história do Brasil, dois fatos marcantes ocorreram no mês de agosto e o primeiro deles foi muito traumático, pois implicou no suicídio de um presidente da república, Getulio Vargas, que ocupava o poder pela segunda vez, sendo que, nessa segunda investidura, através de eleição popular. Getulio foi uma figura marcante na política brasileira e, na primeira vez, ficou no poder durante 15 anos, 7 dos quais comandando uma ditadura e que só saiu deposto pelos militares. Até hoje discute-se sobre a figura desse gaúcho de São Borja, mas as novas gerações desconhecem – como também desconhecem de outros líderes – o seu papel no cenário político do nosso Brasil.

Getulio Vargas foi eleito em 1950, vencendo, nas urnas, o Brigadeiro Eduardo Gomes mas, desde logo, enfrentou uma dura oposição, comandada pelos aguerridos e competentes políticos da União Democrática Nacional (UDN) com setores da caserna e os embates no Congresso Nacional foram marcantes. Na imprensa, brilhava a altivez e a inteligência de Carlos Lacerda, até que ocorreu um atentado contra esse jornalista, conhecido como atentado da Toneleros, quando morreu um major da aeronáutica que estava com Lacerda. Era a dinamite que faltava para aumentar a confusão na capital da República, na época o Rio de Janeiro, espalhando-se pelo resto do país. O cerco contra Vargas aumentava e, na madrugada de 24 de agosto de 1954, nos seus aposentos no Palácio do Catete, o velho caudilho disparava um tiro contra o coração e, na carta que deixou, dizia que “saía da vida para entrar na história”. O suicídio de Vargas, como não poderia deixar de ser, causou uma grande comoção e mais uma confusão no meio político, que teria grandes repercussões no futuro do país.

Agosto de 1961 foi palco de outra ocorrência política marcante que, também, influiu, na história do Brasil. Havia sido eleito, para suceder o democrata e idealizador Juscelino Kubitschek, o mato-grossense, mas radicado em São Paulo, Jânio Quadros em cuja trajetória vitoriosa Brasil afora empunhava uma vassoura, símbolo de sua campanha, dizendo que iria “varrer a corrupção do Brasil”. Com efeito, suas primeiras medidas foram moralizadoras, outras discutíveis mas, como dissemos em artigo anterior, era um homem de temperamento irregular, não se relacionava bem com o Congresso e com a classe política em geral e, na manhã de 25 de agosto de 1961, após participar das solenidades do Dia do Soldado, rabiscou um pedido de renúncia e mandou entregar ao Senador Auro Moura Andrade, que presidia o Senado. Instalava-se nova crise, dessa vez sem um cadáver, mas com um renunciante; a instabilidade política que se seguiu foi grande e, para diminuir as dificuldades, mexeu-se na constituição e foi instalado o sistema parlamentarista, que teve vida curta.

Os analistas políticos e historiadores referem-se a esses dois acontecimentos, ocorridos no mês de agosto, como determinantes para o movimento que eclodiria a 31 de março de 1964 e que durou até 1985.

Agora mesmo, apesar do pleno funcionamento das instituições democráticas no país, o clima político encontra-se tenso e fala-se em algumas manifestações que deverão ocorrer no próximo 7 de setembro, na capital da República. Como vê o (a) prezado (a) leitor, a práxis política é difícil e complicada, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. É só atentar para o noticiário nos meios de comunicação para observar o que sucede nos demais países. Ainda bem que agosto está indo embora.