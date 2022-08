João Otávio Macedo – PENSANDO NA CIDADE

Nasci e me criei nestas terras grapiúnas e desde que comecei a votar e a participar, de alguma maneira, dos embates da política que sempre imaginei a nossa cidade como algo de grandioso. Não como Paris, Nova York, Rio de Janeiro ou outra megalópole qualquer, mas como um lugar bem arrumado, sem faltar as coisas básicas para se ter uma população satisfeita com o lugar onde mora. Desejar ter emprego para todos é sonhar demais até porque isso depende muito do contexto do país e do Estado. Mas ter as condições básicas de higiene, de água potável à disposição de todos os moradores, tudo isso poderá ser alcançado desde que se vá atrás dos recursos que se encontram fora daqui, mas que poderão ser adquiridos com muito trabalho, dedicação e a vontade política.

O jovem e atento prefeito Augusto Castro, desde que chegou às rédeas do governo municipal, tem se esforçado para realizar uma boa administração e, para tanto, não tem medido esforços. Os estragos causados pelas enchentes do início do ano não lhe abateram o ânimo e, sem muitas delongas, com sua equipe, trataram de reconstruir o que as águas destruíram. A sua experiência de parlamentar o ajuda a bater nas portas certas, em busca de recursos e os resultados já começaram a aparecer.

Ainda na semana passada, participando de uma carreata anunciava vultosos recursos para ampliar o fornecimento de água na cidade, tirando milhares de pessoas que vivem nos bairros mais afastados da luta quase diária para conseguir a tão sonhada água tratada. Os serviços de água e de esgoto precisam ser ampliados, pois se encontram defasados em consequência do crescimento da cidade, com novas ruas, novos bairros e o fluxo crescente de pessoas em direção à nossa Itabuna.

Também na semana passada foi a vez de devolver à população, principalmente à juventude, algumas quadras esportivas que sofreram as ações das enchentes e que foram amplamente recuperadas e modernizadas. A quadra esportiva da Fernando Cordier, embora faltando pequenos reparos, ficou uma beleza e poderá atender às necessidades esportivas dos jovens da Mangabinha, do Banco Raso e do Jardim Vitória; foi reformulada a Vila Olímpica e encosta na pauta de realizações, a recuperação do Estádio Luiz Viana Filho.

Constantemente estou pegando táxi e, nesses curtos trajetos, pode-se ouvir a opinião desses profissionais que são um “termômetro” da cidade; a maioria enaltece o trabalho da prefeitura ao recuperar as praças do Jardim do Ó, José Bastos, Olinto Leoni e Santo Antonio, que ainda não vi. De outro ouvi a lamentação de que teria flagrado um cidadão – para não chamá-lo por outro nome – tentando desparafusar um dos bancos da praça José Bastos. Realmente, com essas praças recuperadas e bonitas, teme-se que os vândalos executem o seu ataque, destruindo um patrimônio público que, num país mais sério e com outro nível de educação, teria o apoio da comunidade para fiscalizá-lo e não destruí-lo.

As avenidas Aziz Maron e Mario Padre têm sido usadas, já há algum tempo e aos domingos, como local para a mocidade passear, praticar esportes, atividades lúdicas. Sugiro que a Fundação Cultural e a Secretaria de Esportes ampliem o leque de suas realizações, promovendo atos de dramaturgia com os estudantes da rede pública e a apresentação dos diversos grupos de música e de canto; aquele trecho poderá transformar-se num ambiente de muita arte e, certamente, público não faltará.

Se a maioria dos itabunenses pensar na sua cidade situando-a num patamar de progresso e como lugar ideal para se viver, poderemos usufruir bons e agradáveis momentos de congraçamento e frutos, certamente, serão colhidos nesse pomar. É só querer fazer.