Jogadores do Grapiúna Atlético Clube passam por testagem contra a Covid-19

Os jogadores do Grapiúna Atlético Clube passaram por uma testagem para detectar a Covid-19 na manhã dessa quarta-feira, dia 7, no Estádio Luiz Viana Filho. Eles participaram do cumprimento de um dos protocolos de segurança que marca o início das atividades do time que tem participação garantida na Série B do Campeonato Baiano de 2021.

Foram aplicados 35 testes rápidos nos jogadores, comissão técnica e diretoria do clube. De acordo com técnicos da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, os testes rápidos foram aplicados como forma de fazer a triagem, uma pesquisa de anticorpos. Caso fosse detectado algum positivo, a equipe foi preparada para também fazer o teste tipo RT-PCR.





O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, ressaltou a importância da retomada do futebol profissional. “Itabuna respira o esporte e a Prefeitura estará sempre presente, apoiando o esporte itabunense. Vamos oferecer a estrutura necessária para que os jogadores tenham a dignidade mínima para participar do Campeonato de acesso, inclusive garantindo o cumprimento de todos os protocolos de segurança”, afirmou.

Augusto ainda sugeriu viabilizar a transmissão online dos jogos em razão da pandemia, como forma de oferecer mais uma opção de entretenimento aos itabunenses. As partidas terão início em junho, mas os treinamentos da equipe começam nessa semana.

“Esse protocolo de testagem será cumprido integralmente para que seja garantida a segurança de todos os envolvidos. Esse é um compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro com o esporte itabunense”, comentou o secretário de Esportes e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho.

Ele lembrou que a estrutura necessária será disponibilizada para o Grapiúna Atlético Clube, inclusive o Estádio Luiz Viana Filho. “O futebol itabunense tem o nosso apoio, tanto o profissional como o amador. Estamos buscando apoio e recursos junto ao Governo da Bahia para que o estádio e o campo de futebol amador estejam em condições dignas dos nossos atletas”, frisou.

O presidente do Grapiúna, Álvaro Castro, destacou o ânimo da equipe jovem e que é integrada em 100% por atletas locais. “É tradição do clube valorizar a ‘prata da casa’. Agora não seria diferente. Estamos muito satisfeitos com essa retomada e o apoio fundamental da Prefeitura de Itabuna”, disse.

O jogador Luiz Felipe, 21 anos, que atua no futebol profissional há dois anos, está muito otimista com essa retomada e feliz com o cumprimento dos protocolos de segurança. Já Igor Souza Alves, 22 anos, que atua na área profissional há três anos, compartilhou da mesma ideia. “Estamos muito otimistas. Essa testagem, vem dar um novo ânimo por sabermos que vamos trabalhar em segurança”, concluiu.