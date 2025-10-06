Jonildo Glória na Academia Grapiúna de Artes e Letras


Solenidade será nesta terça-feira, às 19h30, na Loja Maçônica 28 de Julho, em Itabuna

A Academia Grapiúna de Artes e Letras (Agral) realizará, nesta terça-feira, 7 de outubro, às 19h30, uma sessão solene de posse de novos acadêmicos, na Loja Maçônica 28 de Julho, em Itabuna. Entre eles está o jornalista Jonildo Glória, atual chefe da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), que assumirá a Cadeira nº 20, antes ocupada pelo médico Jairo Xavier Filho e cujo patrono é o advogado Gileno Amado.
Além de Jonildo Glória, serão empossados também Andrea Peixoto, Lidiane Pereira e Bruno Bulhões. A cerimônia será conduzida pela presidente da Agral, Josanne Francisca Morais, ocupante da Cadeira nº 30.
Fundada em 4 de abril de 2011, a Academia Grapiúna de Artes e Letras é a pioneira em seu segmento na cidade de Itabuna. A instituição reúne escritores, poetas, artistas, cientistas, juristas, comunicadores e produtores culturais, com o objetivo de cultivar e promover a literatura, as artes e as ciências, valorizando especialmente a Literatura Sul-Baiana, também chamada de Literatura do Cacau.
Inspirada nos moldes da Academia Brasileira de Letras, a Agral possui 40 membros efetivos e faz parte da Rede de Integração Cooperativa das Academias de Letras da Bahia (RICA), vinculada à Academia de Letras da Bahia, fundada em 1917.




