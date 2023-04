Jorge Carrilho, engenheiro de Itabuna, morre aos 97 anos

Morreu na manhã deste domingo, 30, em Itabuna, o engenheiro civil Jorge Ribeiro Carrilho. Desquitado, ele tinha 97 anos de idade. Ainda não temos informações sobre velório e sepultamento.

Jorge Carrilho teve uma participação ativa na comunidade Itabunense. Apaixonado pelas causas sociais, ele era uma figura sempre presente nas ações dos clubes de serviço da cidade.

Assim, circulava entre Rotary e Maçonaria, além de entidades da área de negócios, a exemplo da Associação Comercial. Como engenheiro, Jorge Carrilho foi autor do projeto do antigo prédio do fórum Rui Barbosa.

Por muito tempo, o engenheiro foi casado com a professora aposentada Zenaide Magalhães, mãe de Adryana (esposa de Jabes Ribeiro, ex-prefeito de Ilhéus) e do economista e ex- deputado Davidson Magalhães, atual Secretário no governo Jerônimo Rodrigues.