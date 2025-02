Jornada Pedagógica 2025 discute educação inclusiva e o futuro da aprendizagem em Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (19), a Jornada Pedagógica 2025, um evento fundamental para a reflexão e o planejamento das ações educacionais no município. Com o tema “Educar e incluir”, o encontro aconteceu no Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes, reunindo autoridades, educadores e representantes de diversas instituições para debater os desafios e avanços da educação.

A programação incluiu palestras que discutiram temas como as dificuldades e avanços na implementação da educação inclusiva nas escolas e a importância do autocuidado para os profissionais da educação. O evento também contou com momentos culturais e discussões sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre os desafios e oportunidades da tecnologia na educação, apontando caminhos para superar obstáculos e explorar novas possibilidades para o futuro da aprendizagem, além de um mesa-redonda, trazendo uma discussão sobre o tema “Educação Inclusiva: onde cada pessoa encontra seu lugar”.

A Jornada Pedagógica 2025 reforçou o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a educação. A administração municipal segue empenhada em construir uma cidade melhor por meio da valorização dos profissionais da educação, da inclusão e do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao ensino de qualidade para todos.

Fotos: Nadson Carvalho / Sucom