Jornada Pedagógica começa segunda-feira em Itabuna

A XXXV Jornada Pedagógica 2023, promovida pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), começa na segunda-feira, dia 27, às 8 horas, no Teatro Municipal Candinha Dória, com a participação dos professores da Rede Municipal de ensino. Até quarta-feira, dia 1º de março, diversos temas ao ensino-aprendizagem estarão em debate.

Sexta-feira, dia 24, foi encerrada no final da tarde, a Pré-Jornada Pedagógica, no Teatro, com a participação dos gestores escolares (coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores) da Rede Municipal de Ensino. O evento foi uma preparação para a Jornada Pedagógica.A professora Shirlene Alves, técnica pedagógica da Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) da SEDUC, salienta que tais eventos preparam a Rede Municipal de Ensino para o início das aulas. “Este foi um momento de planejamento, de transmissão de orientações pedagógicas para as equipes gestoras sobre o trabalho que será realizado nas unidades escolares neste ano letivo 2023”, explicou

A Pré-Jornada Pedagógica foi realizada durante dois dias se encerrando na sexta-feira, 24, no Teatro Candinha Dória, onde reuniu gestores escolares do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), enquanto no Instituto de Educação Infantil Lúcia Oliveira contou com os gestores escolares da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) e segmento do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Na sexta-feira, a professora Shirlene Alves fez uma explanação sobre: “Os princípios pedagógicos da proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Ensino”. Ela aproveitou para reforçar que a Pré-Jornada e a Jornada Pedagógica fazem um chamamento para o início do Ano Letivo 2023 que terá início na próxima quinta-feira, dia 2, em todas as unidades escolares.