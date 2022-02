Jornada Pedagógica discute perspectivas para Educação em Itabuna

“Educação na perspectiva da PHC (Pedagogia Histórico-Crítica): um olhar sobre a totalidade do sujeito”. Este é o tema da XXXIV Jornada Pedagógica, aberta na manhã de ontem (21), no Teatro Municipal Candinha Doria, em Itabuna. O encontro, iniciado com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD), buscou de forma leve e descontraída discutir os desafios e as possibilidades da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2022.

“Nós temos um grande desafio de avançar em todos os setores e com a educação não será diferente. Reestruturar toda a Rede Municipal de Ensino para que alunos e professores tenham condições dignas para o seu trabalho”, declarou o gestor.

Na oportunidade, ele anunciou a construção de duas novas escolas nos bairros Vila Zara e Daniel Gomes e de duas creches, sendo uma delas no bairro São Pedro. Outra boa notícia que deixou os profissionais da educação animados foi o anúncio de distribuição, de forma inédita, do Kit Escolar Completo para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Entre os itens, farda, pasta, caderno, lápis e caneta, além de tinta e massa de modelar para os alunos da educação infantil.

Atrações e homenagem

Cerca de 300 diretores, vice-diretores, coordenadores e professores da Rede Municipal de Ensino participam da Jornada de forma presencial, em razão da necessidade de cumprir os protocolos sanitários contra a Covid-19. O evento também foi transmitido pelo Youtube/Canal NTM.

Apresentações culturais, artísticas e pedagógicas foram cuidadosamente planejadas para recepcionar os educadores. Entre as apresentações, a Orquestra da Guarda Civil Municipal, a Biblioteca Itinerante, com uma explanação sobre a importância do uso de máscara facial, e da Escola de Dança Railda Prudente.

Uma homenagem especial foi prestada às diretoras das escolas usadas como ponto de abrigo para as famílias vitimadas da enchente de dezembro passado. Elas receberam troféus em reconhecimento ao empenho e dedicação em ajudar as pessoas na rede de solidariedade.

“Ações diferentes”

A Jornada Pedagógica 2022 contou com a participação da secretária municipal de Educação, Janaína Araújo, que chamou a atenção para a importância deste novo momento vivenciado pela Rede Municipal de Ensino, cujas aulas terão início nesta quarta-feira (23).

“2022 é um ano em que planejamos e esperamos executar muitas ações diferentes, preservando os cuidados, mas permitindo também que nossos alunos tenham experiências neste novo momento”, disse.

O Poder Legislativo Municipal esteve representado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila (PSD), e pelo líder do Governo, Manoel Porfírio (PT), além de representantes do NTE-05 (Tauan Junqueira), Fórum Municipal de Educação (Maria Lúcia Tourinho Santos), Conselho Municipal de Educação (Ustana Fernanda Matos), Conselho de Alimentação Escolar (Maria São Pedro do Carmo), Simpi (Maria do Carmo Oliveira) e Fundeb (Érico José dos Santos).