Jornalista Andreyver Lima recebe certificado de Harvard

O jornalista e comentarista político Andreyver Lima, após muitos dias de dedicação, comemorou a certificação do curso Citizen Politics in America: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media.

A capacitação faz parte da plataforma online de Harvard, uma das mais conceituadas universidades do mundo. Aborda os atributos do processo eleitoral e explora os impactos nas decisões da formulação de políticas – um assunto amplamente estudado por profissionais da área.

Estrada na comunicação

Segundo Andreyver, os módulos também explicam na teoria e na prática a influência da mídia e das pesquisas de opinião, que se tornaram o principal método de avaliação nas eleições.

“Mais uma especialização, já que estamos diante de uma nova realidade. As democracias e o processo eleitoral estão cada vez mais conectados com o público. Como jornalista, é fundamental entender esses processos políticos e de comunicação”, afirma ele, também especialista em marketing digital e estrategista em campanhas eleitorais.

O criativo profissional, que cursou Comunicação Social na Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz), é responsável pelo site “Seja Ilimitado” e tem um programa de entrevistas com este mesmo nome, na TV Itabuna. Além da experiência como assessor de comunicação, é comentarista político do Jornal Interativa News e autor do e-book “O voto nas suas mãos – Estratégia para a vitória nas eleições 2020”.