Jornalista compra celular e recebe caixa com molho de tomate

O jornalista e radialista Wadson Santos, de Itabuna, teve uma desagradável surpresa ao comprar um celular de R$ 1.870 pela internet. Recebeu um pacote com molho de tomate numa caixa lacrada, com a devida nota fiscal. A entrega inesperada aconteceu na última quarta-feira (9), quase um mês após o pagamento.

Segundo ele, havia adquirido o aparelho (um redmi not 9s) pela plataforma Mercado Livre, na empresa JM BY SHOP. O pagamento, no cartão de crédito, foi feito dia 13 de agosto.

“O que fica de lição é, na verdade, a prevenção na compra; todos os cuidados em relação à pontuação do vendedor foram tomados, mas mesmo assim a mercadoria não chegou”, afirma o profissional, após constatar em outros sites que a referida empresa aplicou várias golpes com o mesmo anúncio.

À espera de solução

Questionado sobre quais providências já tomou, ele disse estar aguardando o posicionamento da plataforma Mercado Livre, a quem já enviou reclamação. “Eles já entraram em contato e informaram que, dentro de sete dias, irão estornar o valor da compra. Caso estornem, não vou tomar medidas jurídicas”, informou há pouco ao Diário Bahia.