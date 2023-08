Jovem advogada itabunense Lilian Hori revela maior sonho na vida profissional

Corajosa, sensível, justa. Eis o tripé a definir a jovem advogada itabunense Lilian Kazuyo Pinto Hori, de 35 anos. Filha do imigrante japonês Máximo Hori com a corretora de imóveis baiana Cleide Leandro Pinto Borges, ela diz, com orgulho e humor, que é itabunense (papa jaca). Especialista em Direito Constitucional, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na subseção da OAB em Itabuna, a causídica baiana tem um sonho ambicioso na vida profissional. Leia a entrevista inteira e descobrirá!

O que lhe motivou a escolher a profissão de advogada?

Foi Deus, através de um sorteio que eu deixei nas mãos dEle, e falei: “só faço Direito se eu passar em 1º lugar”; a minha mãe sorteou direito na FTC [Faculdade de Tecnologia e Ciências], e eu passei em primeiro lugar! Ganhei até 20% de desconto por isto nas minhas matrículas!! Kkkk!!

Vemos tratar-se de uma profissional do Direito que percebe, sobretudo, as causas sociais. Já se considera realizada?

Tenho muito o que fazer ainda. Sou da área, principalmente, eleitoral e administrativa. Porque sei as mazelas que ocorrem no meio político, é muito desvio, muito mau-caratismo, ganância, desejo de poder e enriquecimento ilícito, amiga. É um antro complicado; então, ainda tenho o que fazer pelo povo itabunense ou de qualquer esfera pública.

Você é uma jovem com deficiência física, mas com o intelecto ab-so-lu-ta-men-te eficiente. Como lida com este aparente paradoxo na vida?

O meu núcleo familiar tem histórias que me deixam no “chinelo”. O meu pai, de família paupérrima de imigrantes japoneses, se formou em engenheiro agrônomo, foi precursor da instalação de computadores e internet na Uesc e na Ceplac. Além de autodidata; falava três línguas fluentemente. Minha mãe, também de família muito humilde, já ingressou na escola pulando a alfabetização e se formou no ensino médio aos 15 anos.

Minha irmã sempre foi excelente aluna na vida acadêmica, ficou em quinto lugar em Direito na Uesc e passou em cinco concursos públicos: três TRTs: Bahia, Goiás, São Paulo; um TRF (São Paulo), e um INSS. Sobre eu gostar de ler, sempre fui incentivada por toda a minha família: pai, mãe e irmã. Não poderia ser diferente então…

Qual o maior sonho da menina, mulher, filha, profissional Lilian Hori?

Passar no concurso do Senado, estar lá, onde as coisas piores acontecem.

No universo gigante da língua portuguesa, qual palavra a define como gente?

Gente… kkkkk!!! É um indivíduo deodato de direitos a serem exercidos, e cobrados; além de deveres, pois toda sociedade exige regras, deveres. E, lógico, [somos] dotados de sonhos, de ambições, realizações.