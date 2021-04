Jovem assassinado a tiros em Ilhéus

Na manhã desta quinta-feira, 15, o jovem identificado como Jeozinho Santos Jr. conhecido como Geo, foi assassinado no Alto da Tapera, em Ilhéus. As informações são do blog Fábio Roberto Notícias.

De acordo com testemunhas que presenciaram o crime, a vítima tinha acabado de sair de casa com um passarinho, momento em que dois homens oriundos do Alto do Coqueiro se aproximaram e efetuaram os disparos. Geo já caiu no chão sem vida.

Populares relataram à reportagem do Site Fábio Roberto Notícias que a vítima não tinha envolvimento no mundo do crime e atuava como jogador de futebol, muito conhecido no bairro do Malhado e adjacências.