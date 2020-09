O jovem Vinícius Boaventura dos Santos (foto) morreu nesta segunda-feira, 28, no bairro Sarinha Alcântara, em Itabuna. Ele foi assassinado no meio da rua, por um homem que passou de bicicleta e o acertou com cerca de três tiros.

A polícia ainda não tem informações sobre o autor do crime, que teria deixado no local um boné como pista. Vinícius, 26 anos, morava no Vila Anália, bairro vizinho. Ele era muito conhecido na CIRETRAN, onde trabalhou como despachante.