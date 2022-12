Jovem cortada em viagem conta como se livrou de mais golpes; faca no rosto

A jovem itabunense Stefani Firmo, que teve o rosto cortado enquanto dormia num ônibus vindo de Pernambuco para a Bahia, afirmou considerar ter sido alvo de um livramento. Apesar do corte na face e da hospitalização, ela entende que o olho não foi atingido porque dormia de óculos.

Da mesma forma, a moça, de 23 anos, estava coberta por um edredom e supõe ter sido este o motivo de o pescoço dela não ter sido atingido. Acompanhada de uma amiga, a garota conseguiu prestar queixa em uma delegacia.

Ao longo da viagem, que seria de Recife para Salvador, Stefani acordou com o rosto doendo e percebeu que estava sangrando. “Mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em local nenhum. Provavelmente, ficarei com uma lembrança eterna no rosto, que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes”, afirmou.

Os pais, aliviados apesar do susto, reconhecem que a maior vitória é a filha ter saído viva deste lamentável episódio. Agora, a família espera que a empresa de ônibus libere as imagens da viagem, para colaborar com as investigações e o(s) envolvido(s) sejam, de fato, identificados e punidos.