Jovem de 16 morre com um tiro nas costas em Itabuna

Uma jovem de nome Beatriz, também conhecida como Bia, morreu baleada na madrugada deste domingo, 7, em Itabuna. O fato ocorreu no bairro Maria Pinheiro, onde ela morava.

Foi apurado até agora que Bia, de 16 anos, estava em companhia do namorado, um rapaz de nome Ronald, o Bê, quando tudo ocorreu. Atingida nas costas, ela morreu pouco tempo depois no hospital de Base.

Ainda de acordo com as primeiras informações, o disparo foi acidental. Naquele momento, a arma estaria em poder de Bê, que assim gritou: “Baleei minha piveta”! Ele se manifestou nesse tom de desespero após Bia cair sangrando.

No Maria Pinheiro, periferia de Itabuna, Bia e Bê moravam na rua São João, onde o fato aconteceu, na primeira hora da madrugada. Não há, por enquanto, informações a respeito do paradeiro do rapaz. Ele, pelo menos, não foi encontrado no local, nem no hospital onde a vítima foi socorrida.