Jovem de 20 anos praticava pedofilia na internet com 80 perfis falsos

Um homem, de 20 anos, investigado por gerenciar cerca de 80 perfis falsos nas redes sociais, para cometer crimes cibernéticos sexuais contra crianças e adolescentes, foi preso na manhã de segunda-feira (5), na cidade de Ibipitanga, por policiais da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Bom Jesus da Lapa.

O suspeito tinha um mandado em aberto, expedido pela Justiça do estado de Tocantins. O delegado Marcelo Costa Amado, da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, explica que ele iniciava conversas com as vítimas pela internet, para conseguir fotos e vídeos íntimos. “As investigações apontaram que ele fez vítimas nos estados do Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Ceará, dentre outros”, acrescentou.

Na ação, as equipes apreenderam um aparelho celular com imagens das crianças e adolescentes. “Esse material deve passar por perícia”, informou o delegado. O homem foi encaminhado para o município de Macaúbas, onde aguarda ser recambiado para o Tocantins.

Fonte: Ascom / Polícia Civil