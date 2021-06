Jovem de 22 anos morre no trânsito em Ilhéus

Brenda Silva Santos morreu hora quando o carro em que estava chocou-se contra um poste de iluminação pública, nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira, 26, em Ilhéus. Ela tinha 22 anos e morava na avenida Princesa Isabel.

O carro envolvido no acidente – informou a polícia – era dirigido por Dhionei Teles, socorrido pelo SAMU. Ele foi levado para o hospital Costa do Cacau e não há informações sobre seu estado de saúde. Dhionei perdeu o controle do veículo numa via que liga a ponte nova à avenida Soares Lopes, área central da cidade.

O impacto com o poste foi tão violento que o motor do carro se desprendeu e caiu na pista pista. A batida ocorreu justamente do lado do carona, onde Brenda estava, daí os graves ferimentos sofridos por ela. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros também esteve no local do acidente.