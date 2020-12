Jovem desaparecido em Itabuna é encontrado morto

Edmilson Lourenço dos Santos, de 24 anos, foi encontrado morto no início da tarde deste domingo, 6, no bairro Santa Inês, em Itabuna. Ele estava desaparecido há uma semana.

O corpo do jovem foi enterrado pelos criminosos em uma cova rasa, numa área de difícil acesso. A família da vítima foi quem chegou primeiro ao local, indicado através de uma mensagem anônima de WhatsApp.

Informa a família que Edmilson foi visto pela última vez no último dia 29, quando saiu de casa após um contato pelo celular. Essa, por enquanto, é a principal pista que a polícia tem para esclarecer o caso.

Edmilson, que morava no Santa Inês, trabalhava com tio na venda de tempero no bairro da Conceição.