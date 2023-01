Jovem libertada depois de um sequestro de 20 horas

Já está em casa a jovem Luma Montargil, 18 anos, sequestrada ontem, 19, no distrito de Travessão, em Camamu, no sul da Bahia. Ela foi liberada na tarde desta sexta-feira, no povoado de Tapuia, naquele município.

Luma, que é influencer digital com cerca de 20 mil seguidores, foi surpreendida por quatro homens próximo ao supermercado da família. Ela passou cerca de 20 horas em poder dos bandidos.

Uma força tarefa foi montada pelas polícias Militar e Civil na tentativa de localizar o cativeiro da jovem, levada pelos bandidos para fins de resgate. Não há informação quanto a família pagou para por fim a esta triste situação.