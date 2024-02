Jovem que estava desaparecido é encontrado morto

Foi sepultado neste sábado, 24, em Vitória da Conquista, o corpo do jovem Lucas Brito da Silva, mais uma vítima da violência urbana no sul da Bahia. Ele, que era motorista de aplicativo, desapareceu em Ilhéus e foi encontrado morto ontem em São José da Vitória, a cerca de 40 quilômetros de Itabuna.

A polícia não tem, até o momento, informações concretas sobre a motivação do assassinato e trabalha com várias hipóteses. Uma delas está relacionada com latrocínio (matar para roubar), pois o carro da vítima, um Fiat Mobi, ainda não foi encontrado. Deve estar, portanto, em poder dos criminosos.

Lucas Brito, informam seus familiares, saiu de Vitória da Conquista no período do Carnaval com o objetivo de trabalhar em Ilhéus com o seu carro de aplicativo. O tempo foi passando e nada de notícias dele. Foram mais de 10 dias de procura pelo jovem até o desfecho trágico do caso.

Sobre as circunstâncias do assassinato, é possível que Lucas, 27 anos, tenha sido executado em outro local e não em São José da Vitória, onde o corpo foi encontrado. Trata-se, assim, de um caso de desova. O jovem foi morto a tiros e sofreu também outras formas de violência física, pois estava com fratura no crânio.