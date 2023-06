Jovem vendia drogas no débito e no crédito

Um adolescente conhecido na região do Engenho Velho de Brotas por vender maconha, crack, “loló” e cocaína no débito e no crédito, fugiu do Esquadrão Águia da PM e abandonou drogas e munição de fuzil. O caso aconteceu na manhã de sábado (3).

Os PMs promoviam a operação Águias de Aço, que reforça o combate ao crime organizado na capital baiana e também na Região Metropolitana de Salvador (RMS), quando perceberam o jovem com uma sacola.

Na tentativa de aproximação o criminoso correu e arremessou o saco. Dentro dele os militares apreenderam 300 pedras de crack, 32 porções de “loló”, 23 pinos de cocaína, uma munição para fuzil calibre 5,56, dois celulares e uma máquina de cartão.

Os materiais encontrados foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Brotas.