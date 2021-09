JOVENS DA IGREJA BATISTA TEOSÓPOLIS REALIZAM SEGUNDA LIVE SOLIDÁRIA

No próximo sábado, dia 2 de outubro, a partir das 19h30min a Juventude Interligados juntamente com o Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna promovem a segunda live solidária “O Amor Faz”. A live será por meio do Canal da IBT no Yoututube (youtube.com/ibteosopolis) e também no Facebook.

Este ano as pessoas também poderão participar presencialmente no templo da igreja que fica localizada na Avenida Félix Mendonça, no bairro da Conceição, Itabuna, onde também poderão realizar doações. Comandada pelo pastor Geraldo Meireles a live tem o objetivo de arrecadar alimentos para amenizar a situação de famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o pastor Ezequiel Nunes da Hora (Pastor Zica), responsável pela juventude e adolescente da igreja, no ano passado foram arrecadadas três toneladas de alimentos beneficiando 300 famílias carentes com a doação de cestas básicas arrecadadas durante a live. Famílias dos bairros São Roque, Vila da Paz, Buraco da Gia e outras quatro comunidades foram beneficiadas. O evento teve a participação de duas mil pessoas.

“A pandemia que gerou mudanças violentas impactou todos os setores. Sem dúvida, as camadas mais pobres são a parcela que mais têm sofrido com os efeitos da crise global”, diz o pastor Zica.

“Porque ele fez, acreditamos que devemos expressar esse amor, intercedendo, investindo, sustentando e admitindo esse propósito em nossas vidas com atitudes como essa”,reflete o pastor.

Onalgísio Pinheiro dos Santos, conhecido como Gilson, que comanda o Ministério da Ação Social da igreja diz que todo o valor arrecadado será revertido para compra de cestas básicas que serão distribuídas entre famílias carentes de Itabuna. “As pessoas podem contribuir doando ou participando desse movimento e compartilhando essa ideia”, pontua Gilson.

PARTICIPAÇÃO

Empresas poderão participar da Live com a exibição da logomarca e citação do nome durante o evento.

SERVIÇO

O que: Segunda Live solidária O Amor Faz, Nós Fazemos, Ele Fez, da Juventude Interligados

Quando: 02 de outubro(sábado), às 19h30min

Onde: youtube.com/ibteosopolis

Contatos: (73) 23212-3012/98848-3638 (zap)