Jovens de Itabuna recebem homenagem no Legislativo

Em Itabuna, onde quase 30% da população tem entre 15 e 29 anos de idade, dezoito jovens foram homenageados pela Câmara Municipal por se destacarem no cenário socioeconômico e cultural da cidade. Os diplomas de honra ao mérito foram entregues na noite da última sexta, 13, na sessão solene conduzida pelo presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD). É a primeira vez que a honraria é concedida em virtude de o Dia do Jovem (13 de abril) ter sido inserido no Regimento Interno através da proposição de Israel Cardoso (PTC). Até a Legislatura passada, a data era celebrada com entrega de moções de aplausos em sessão especial.

Os jovens reverenciados pelo Legislativo itabunense em 2021 protagonizam avanços em diversas áreas do município. O esportista Raphael Rocha, por exemplo, fundou o primeiro centro de treinamento de futevôlei. No bairro Nova Itabuna, o líder comunitário Wallace Sousa coordena projetos de inclusão digital para pessoas carentes da comunidade. O jovem secretário Thales Silva é a autoridade do trânsito da maior cidade grapiúna comandando a Settran.

Mais homenageados

Já a empreendedora Melissa Batista, gera 15 empregos diretos na sorveteria dela. O futuro fisioterapeuta Thiago Cardoso concilia a vida universitária e a missão de evangelizar jovens por meio da música no bairro Santo Antônio. Outros dois jovens que vivem influenciando com criatividade milhares de pessoas são o blogueiro Rafael Lacerda e a influenciadora digital Dayanne Costa – ela usa redes sociais para dicas de moda e autoestima.

Falando pelos homenageados da Câmara, Valdemir Silva e Hansley Neves ressaltaram o papel da juventude na construção política e social de Itabuna. “Cada um é reconhecido por sua história individual”, frisou Hansley, que dirige sua própria agência de marketing digital em Itabuna. “O jovem possui força e garra e construiremos juntos uma cidade ainda melhor”, acredita Valdemir, consultor da Associação Comercial de Itabuna e do Sebrae.

Participaram da solenidade o vice-prefeito de Itabuna, Enderson Guinho (um dos mais jovens da Bahia no cargo) e a coordenadora de políticas para a Juventude na Bahia, Fernanda Oliveira. O coordenador da Divisão da Juventude de Itabuna, Joabe Paiva, prestigiou a sessão da plateia.

A lista completa do Jovem Destaque Grapiúna está disponível no Diário Oficial do Legislativo itabunense na edição da última quinta-feira, 20. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)