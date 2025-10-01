“Julgue-me se for Capaz”: escritora lança primeiro livro inspirado em vivências traumáticas

Transformar a dor em arte é um dos caminhos mais poderosos da escrita literária. Foi exatamente isso que fez a escritora Goretti Carneiro, que lança seu primeiro livro, a autobiografia “Julgue-me se for Capaz”, baseada em experiências pessoais marcadas por momentos traumáticos.

Engenheira Ambiental por formação, Goretti nasceu no semiárido da Bahia, em condições precárias, e foi vítima de abuso sexual na infância, cometido pelo irmão mais velho. Após ter sobrevivido a incontáveis situações de risco — inclusive de morte — a retomada dessas memórias, somada ao diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline, tornou-se combustível para uma jornada de superação diária, marcada pelo desejo de não mais provocar dor nem sofrimento.

Com uma escrita sensível e intensa, a autora mergulha em lembranças difíceis e, ao mesmo tempo, propõe reflexões sobre resiliência, superação e a força do autoconhecimento.

O livro apresenta relatos ficcionais inspirados em episódios reais, revelando como a palavra pode se tornar uma ferramenta de cura e de conexão com outras pessoas que enfrentaram situações semelhantes.

“Escrever foi a forma que encontrei de dar novo sentido às dores que vivi. Quero que os leitores — especialmente mulheres diagnosticadas com o mesmo transtorno e que, muitas vezes, sequer percebem isso — entendam a importância do autoconhecimento, do auto perdão e da autossuperação. Mais do que tudo, quero que saibam que não estão sozinhos em suas batalhas”, destaca a escritora.

O lançamento de “Julgue-me se for Capaz” acontece no dia 3 de outubro, no Badauê, em Ilhéus, no sul da Bahia, e marca o início de uma trajetória literária que promete impactar e emocionar.