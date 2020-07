Juliana Pinheiro e Mariana Benedito em novo projeto no mundo virtual

Abordar a maneira como as relações são constituídas, como reverberam no comportamento e de que forma podem ser aprimoradas para proporcionar uma vida mais inteira e harmoniosa, integrando as áreas de desenvolvimento humano. Este é o objetivo do “Relacionar-se”, idealizado pelas itabunenses Mariana Benedito e Juliana Pinheiro.

Proposta inédita no sul da Bahia, “Relacionar-se” é um projeto multiplataforma que está sendo lançado nesta sexta-feira (03), no Instagram e Spotify. No sábado passará a ser apresentado no “Bom Dia Bahia”. O programa vai ao ar às oito horas, na Rádio Difusora de Itabuna AM-640.

Segundo as idealizadoras, o projeto pretende abordar temas como relação com o eu interior, família, parceria amorosa, trabalho e carreira, dinheiro e espiritualidade. Toma como base que todo ser humano nasceu para se relacionar, criar vínculos, conexões e ligações, e que é a partir da construção das relações que as trocas acontecem, que o amadurecimento pessoal se consolida.

Perfis

Mariana Benedito é psicanalista e assina há dois anos a coluna “Comportamento” no jornal Diário Bahia; Juliana Pinheiro, psicóloga com atuação na área de Gestão de Pessoas e Relações Interpessoais. Ambas são pesquisadoras do comportamento e psique humana, com ênfase no desenvolvimento pessoal conectado às emoções.

“A dinâmica é trazer um tema por semana. O conteúdo será complementado a cada plataforma. O que traremos para o feed do Instagram será somado ao conteúdo do IGTV – o seu canal de vídeos – ao Podcast e ao Bom Dia Bahia. Com essas ferramentas, vamos costurar e ligar as abordagens”, afirma Mariana.

Para interagir

A interação com os seguidores, segundo elas, também é um dos pilares do “Relacionar-se”. Juliana destaca que “o objetivo é criar uma relação também com nosso público. Vamos ouvir depoimentos, dúvidas e sugestões. O projeto envolve apresentar conteúdos nas plataformas exclusivamente para responder e esclarecer nossos seguidores. Além disso, teremos a participação de convidados mais que especiais”.

Elas acrescentam que é possível acompanhar os conteúdos no Instagram – @relacionar.se – onde serão postados os textos e IGTV, no Spotify – Relacionar-se.