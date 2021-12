Júnior Brandão assume Secretaria de Promoção Social em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), nomeou hoje (31) o secretário de Governo, Junior Brandão, como interino na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), para auxiliar nas tarefas da pasta neste momento de calamidade após as fortes chuvas que devastaram Itabuna.

Júnior Brandão vai auxiliar nos processos de cadastramento das famílias afetadas pelas cheias para que o município consiga atender com celeridade a todos. “Nesse momento nós precisamos de todo o apoio possível para continuar assistindo as pessoas nesse momento em que a nossa cidade precisa retomar com brevidade a rotina e, por isso, contaremos agora com o apoio do secretário Júnior Brandão”, declarou a titular da Semps, Andrea Castro.

O secretário Júnior Brandão também reforçou a importância de colaborar com a pasta para atender à comunidade. “Nós estamos para contribuir com o governo e nesse momento a necessidade está sendo a Secretaria de Promoção Social. Portanto, iremos auxiliar para que a população continue sendo bem assistida e com bastante brevidade”, declarou.

O município de Itabuna soma mais de 30 mil pessoas afetadas com a maior enchente já registrada desde o ano de 1967.