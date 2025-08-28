Júnior Brandão efetivado na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), efetivou o vice-prefeito Josué Brandão Júnior (foto) na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). Ele já vinha respondendo pelo expediente desde o dia 13 de agosto com o afastamento temporário do advogado e psicólogo José Carlos Trindade para tratamento de saúde.

No final da noite de quarta-feira, dia 27, no fechamento da edição eletrônica do Diário Oficial do Município, o chefe do Executivo itabunense publicou decretos em que exonerou, a pedido, o ex-secretário Trindade, e também o vice-prefeito da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) para assumir as novas funções na Administração Municipal.

Esta é a segunda vez que o professor Josué Brandão Júnior ocupa a titularidade da SEMPS. No mês de abril de 2023, ele chegou ao cargo depois de assumir as secretarias de Governo (janeiro de 2021 a maio de 2022) e da Educação, onde liderou o processo de reforma e requalificação de 50 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e a criação Escola Municipal João Rodrigues da Silva, no Bairro Pedro Jerônimo.