Júnior Brandão efetivado na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza


Ele já vinha respondendo pelo expediente desde o dia 13 de agosto

Por /

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), efetivou o vice-prefeito Josué Brandão Júnior (foto) na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). Ele já vinha respondendo pelo expediente desde o dia 13 de agosto com o afastamento temporário do advogado e psicólogo José Carlos Trindade para tratamento de saúde.

No final da noite de quarta-feira, dia 27, no fechamento da edição eletrônica do Diário Oficial do Município, o chefe do Executivo itabunense publicou decretos em que exonerou, a pedido, o ex-secretário Trindade, e também o vice-prefeito da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) para assumir as novas funções na Administração Municipal.

Esta é a segunda vez que o professor Josué Brandão Júnior ocupa a titularidade da SEMPS. No mês de abril de 2023, ele chegou ao cargo depois de assumir as secretarias de Governo (janeiro de 2021 a maio de 2022) e da Educação, onde liderou o processo de reforma e requalificação de 50 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e a criação Escola Municipal João Rodrigues da Silva, no Bairro Pedro Jerônimo.




Notícias Relacionadas

“Agosto Lilás, por uma vida sem violência”
Preso assassino das três mulheres em Ilhéus
Justiça concede liminar à EMASA e impede paralisação anunciada para esta terça 
Audiências públicas esta semana na Câmara de Itabuna
Polícia tem pista esclarecer assassinato das três mulheres 
Capítulo final da história do homem que “morreu” em Itabuna
Prefeitura de Itabuna realizará ajustes de horários no transporte coletivo nos finais de semana
Biosanear testa novo sistema para melhorar coleta de resíduos em Itabuna

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *