Júnior Brandão na Secretaria de Educação de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), está promovendo novas mudanças na estrutura do secretariado municipal com a publicação de decretos de exonerações e nomeações na versão eletrônica do Diário Oficial do Município (DOM). Nesta segunda-feira, 9, por exemplo, o Chefe do Executivo itabunense nomeou como titular da Secretaria da Educação, o professor Josué Brandão Júnior, que até então era secretário de Governo.

Também foi publicado o decreto de nomeação da engenheira agrônoma Cilene Nascimento Souza para o cargo de diretora-presidente da Fundação Marimbeta – Sítios de Integração da Criança e Adolescente. Anteriormente, ela ocupava o cargo de diretora de o Departamento de Meio Ambiente e Gestão dos Recursos Hídricos, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA).

Com a exoneração de Júnior Brandão da Secretaria de Governo (SEGOV) e a consequente vacância do cargo, o prefeito Augusto Castro, por meio da Portaria n º 9.997, designou o secretário municipal de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo de Carvalho, para responder interinamente pelo expediente da SEGOV.

As mudanças na estrutura de governo foram iniciadas no mês de abril com a saída do então secretário de Gestão e Inovação, José Alberto Lima Filho, que deixou a pasta e é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Agora em maio, também foram nomeados os novos titulares da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), respectivamente, Maico Franco Miranda Souza e José Raimundo Araújo.

O novo secretário de Esportes e Lazer foi nomeado em substituição ao vice-prefeito Enderson Guinho, que se afastou da Administração pública municipal para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Já o novo titular da SICER substitui Ricardo Xavier, que solicitou exoneração do cargo para assumir sua vaga de vereador na Câmara Municipal.