Jussari: 100% dos idosos acima de 90 anos vacinados contra Covid-19

O município de Jussari segue como referência no protocolo de vacinação contra a Covid-19 estabelecido pelo estado da Bahia. Até aqui, 94,4% dos trabalhadores da área de saúde e 100% dos idosos acima de 90 anos foram devidamente imunizados.

O município, que possui aproximadamente 6.500 habitantes, adotou o serviço de vacinação domiciliar para os idosos que não podem se deslocar a unidade de saúde. Além da vacinação, o serviço de conscientização e dedetização de praças tem sido realizado para tentar conter o avanço de casos da doença causada pelo coronovírus.

O prefeito Antonio Valete ressaltou a dependência dos municípios do envio de doses de vacina pelos governos Estadual e Federal. “Montamos uma força-tarefa para realizar a vacinação no menor tempo possível, a nossa equipe de saúde está em campo, infelizmente o recebimento das doses de vacina não acompanha o ritmo de nosso calendário de vacinação”, observou.

Mesmo assim, o gestor frisou o quanto é positiva a expectativa da equipe. “Seguimos ansiosos para receber o maior número de doses e avançar ainda mais, dando tranquilidade à população jussariense”, enfatizou.

Calendário cumprido

De acordo com o Secretário de Saúde, Agnaldo Sotero, a vacinação tem sido realizada de acordo com a quantidade de doses obtidas e as prioridades estabelecidas. “As doses de vacinas recebidas pelo município ainda são muito poucas, por sermos um município pequeno; por isso, precisamos seguir à risca o protocolo de vacinação estabelecido. Já conseguimos imunizar quase 95% dos profissionais da saúde e 100% dos idosos com mais de 90 anos o que é uma vitória”, comemorou.

Ele refutou, inclusive, a declaração do Secretário de Saúde do Estado, que classificou como lenta a vacinação nos municípios, calculando que não teria atingido 25%. “Hoje recebemos 40 doses de vacina que, a partir de amanhã, já estarão disponíveis para o público prioritário, seguindo o calendário de vacinação”, exemplificou.