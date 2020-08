Jussari: programa Morar Melhor beneficia dezenas de famílias

O município de Jussari, com o programa “Morar Melhor”, sai na frente até mesmo do “Casa Amarela”, iniciativa do Governo Federal. Tocado com recursos próprios do município, o projeto já beneficiou dezenas de famílias, contemplando desde reformas habitacionais à construção completa do imóvel.

Para o prefeito Antônio Valete (PSD), o lançamento do programa Casa Amarela, pelo Governo Federal, acende a esperança de que o município possa ser contemplado, beneficiando ainda mais famílias.

“Jussari possui muitas casas antigas construídas com taipa ou madeira, materiais que sofrem maior desgaste do tempo. Dezenas de reformas e construções de novas moradias já foram realizadas, mas com dificuldade, pois os recursos municipais são poucos”, argumenta.

Ele esclarece, ainda, que o município não cobra nenhuma taxa dos beneficiados. “Mesmo vivenciando uma crise sem precedentes, os municípios passaram a assumir os projetos de construção sem o auxilio do Governo Federal e o programa Casa Amarela chega em uma boa hora”, completa.

Grupos no programa federal

De acordo com o portal G1, o diretor do Departamento de Produção Habitacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melillo Lopes Cunha Silva, informou que o novo programa federal dividirá os beneficiários em três grupos:

1 – famílias com renda de até R$ 2 mil mensais;

2 – famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 4 mil mensais;

3 – famílias com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil mensais.

No primeiro grupo, onde estão as famílias mais pobres, informou o governo, elas poderão ser beneficiadas com financiamento com juros reduzidos, unidade habitacional subsidiada, regularização fundiária e reforma de imóvel.