Justiça autoriza volta das feiras em Itabuna; mas há regras

As feiras livres de Itabuna vão voltar a funcionar neste sábado (30), após reuniões entre representantes da Prefeitura e do Ministério Público. Foi exigida uma série de modificações. Entre elas, a instalação de 130 barracas, que deverão ser enviadas pelo Governo do Estado.

Segundo a assessoria do município, as estruturas ainda não chegaram, mas a previsão é que sejam montadas na próxima terça-feira (02). Mesmo assim, segundo o Departamento de Agricultura, os feirantes que tiverem mercadorias já poderão trabalhar normalmente no sábado.

Basta que eles coloquem os alimentos em locais considerados seguros e atendendo a padrões de higiene. Conforme exigência do MP, as barracas ficarão distantes uma das outras, para evitar aglomerações.