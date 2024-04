Justiça dá prazo de 24 horas para Coelba restabelecer energia na estação de Nova Ferradas

O juiz Luiz Sérgio dos Santos Vieira, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho de Itabuna, deferiu liminar em favor da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa). Em tutela antecipada, o magistrado determinou que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (NEOENERGIA COELBA) restabeleça, no prazo máximo de 24 horas, o abastecimento de energia elétrica à Estação de Tratamento de Água (ETA), em Nova Ferradas.

Em sua decisão, o magistrado cita que a concessionária de energia elétrica está proibida de suspender o fornecimento para a Emasa, até a constituição dos débitos na ação em curso, sob pena de multa diária de R$ 20 mil, limitada a R$ 400 mil.

O magistrado afirma, ainda, que “o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial à vida digna, sendo impensável a sua suspensão diante dos transtornos que podem disto advir, em especial quando do fornecimento de energia elétrica depende também o fornecimento de água potável, outro serviço essencial, sendo evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação caracterizada pela própria natureza essencial dos serviços prestados por ambas as partes”.

Para a coordenadora jurídica da empresa, Fabiana Rocha, uma das autoras do pedido de liminar, esta decisão veio para respaldar que a Emasa não está errada. “Quando a gente faz a coisa com seriedade, comprometimento e certo do que estamos fazendo, temos a certeza da decisão. Porque, houve erro por parte da Coelba na cobrança de tarifa, na notificação, uma sequência de erros”, disse.

Além da coordenadora Jurídica da concessionária de água, representou a Emasa o advogado Bruno Macedo.