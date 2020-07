Justiça manda o comércio de Itabuna fechar novamente

Por decisão da Justiça, a Prefeitura de Itabuna terá que voltar da fase 2 para a fase 1 no que refere à reabertura do comércio local. Ou seja, lojas e outros segmentos econômicos reabertos no último dia 9, por decreto municipal, voltam a fechar as portas novamente.

O decreto foi “derrubado” pela Justiça, a pedido do Ministério Público, em função do alto índice de pessoas infectadas pelo Coronavírus no município itabunenses. No boletim de domingo, 26, por exemplo, o número de infectados chegou a 4.852, enquanto que 107 óbitos foram registrados.