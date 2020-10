Juventude Interligados da IBT promove Live Solidária

A Juventude Interligados da Igreja Batista Teosopolis de Itabuna juntamente com o Ministério da Ação Social, da Igreja Batista, promove no dia 24 de outubro, às 19h30min, a live solidária “O Amor Faz”. A live será por meio do Canal da IBT no Yoututube (youtube.com/ibteosopolis) e também no Facebook.

De acordo com o pastor Ezequiel Nunes da Hora (Pastor Zica), o objetivo é arrecadar alimentos para amenizar a situação de famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Desde os últimos 6 meses, temos enfrentado uma pandemia em que experimentamos mudanças violentas que impactaram todos os setores. Sem dúvidas, as camadas mais pobres são a parcela que mais têm sofrido com os efeitos da crise global”, diz o pastor Zica.

“Porque ele fez, acreditamos que devemos expressar esse amor, intercedendo, investindo, sustentando e admitindo esse propósito em nossas vidas com atitudes como essa”, reflete o pastor.

O ministro da Ação Social, Onalgísio Pinheiro dos Santos, conhecido como Gilson, diz que todo o valor arrecadado será revertido para compra de cestas básicas que serão distribuídas entre instituições e famílias carentes de Itabuna. “ As pessoas podem contribuir doando ou participando desse movimento e compartilhando essa ideia”, pontua Gilson.

SERVIÇO

O que – Live solidária O Amor Faz, Nós Fazemos, Ele Fez, da Juventude Interligados

Quando: 24 de outubro, às 19h30min

Canal: youtube.com/ibteosopolis

Contato: 73-98849-9299 Pastor Ezequiel Nunes