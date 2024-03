Kit Semana Santa: definidos cinco pontos para entrega em Itabuna

Nesta quinta-feira (21), começa a entrega dos vouchers que dão direito ao Kit Semana Santa, em Itabuna. Foram definidos cinco pontos da cidade, por ordem alfabética, das 8 às 16 horas. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), coordena a ação, que integra o Programa Comida na Mesa.

Este é o quarto ano consecutivo que o prefeito Augusto Castro (PSD) manda distribuir o tradicional peixe da Semana Santa e ainda outros itens da Cesta Básica, tais como: arroz, feijão, leite de coco, dendê e chocolate.

A retirada dos vouchers acontece no CRAS I, no Jardim Grapiúna, para as famílias dos bairros: Corbiniano Freire, Jardim Grapiúna, Monte Cristo, Novo Horizonte, Santo Antônio, São Lourenço, São Roque, Condomínios Pedro Fontes I, II e Itabuna Parque, Fazendas Duas Barras, Mangabinha, Nossa Senhora das Graças, Jardim Alamar, Monte Líbano, Pontalzinho, Castália, Santa Catarina, Parque São João, Nova Mangabinha e Centro Comercial.

No CRAS II, na Rua Bela Vista, em Nova Ferradas, a retirada dos vouchers favorece as famílias dos bairros Fernando Gomes, Ferradas, Nova Ferradas, Nova Esperança, Rua de Palha, Itamaracá, Roça do Povo, Boa Esperança, Condomínios Gabriela, Jubiabá e São José.

Já na quadra do Colégio CISO, no Fátima, beneficia as famílias do Vila Zara, Conceição, Fátima, Califórnia, Nova Califórnia, Condomínios Jardim América I e II, Santa Inês, Parque Boa Vista, Parque Verde, Mutuns, Vila da Paz, Vila das Dores, Antique, João Soares, Alto Maron, Vila Vital, Condomínio Vida Nova, São Judas Tadeu e Canecos.

A retirada dos vouchers no CRAS IV, no bairro São Caetano, será para as famílias do Maria Pinheiro, Gegéu Rocha, Fonseca, Jaçanã, Novo Jaçanã, Pedro Jerônimo, Daniel Gomes, São Caetano, Novo São Caetano, Banco Raso, Sarinha, Gogó da Ema, Novo Fonseca, Zizo, São Pedro, Vila Anália, Jardim Primavera, Centro, Alto da Conquista, Ribeirão Seco, Serrado, Vale do Sol e Núcleo Habitacional da Ceplac.

Por fim, a retirada dos vouchers no CRAS CEU, na Rua A, Urbis IV, será para famílias dos bairros Brasil Novo, Jorge Amado, Morumbi, Nova Itabuna, Sinval Palmeira, Santa Clara, Odilon, Campo Formoso, Lomanto, Novo Lomanto, Urbis IV, Bananeira, Manoel Leão, Parque Santa Clara e condomínio residencial Itapoan.