Lacen descarta dengue hemorrágica como causa da morte de jovem itabunense

Um laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz (LACEN/BA) descartou a hipótese de dengue hemorrágica como causa da morte de Ana Luíza Rangel Silva, 18 anos. Ela faleceu na segunda-feira, dia 12, no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna. A decisão se deu depois do processamento de dados colhidos da paciente, cujo laudo laboratorial deu negativo para dengue, zika vírus e chikungunya.

A Secretaria Municipal de Saúde, ao tempo em que manifesta solidariedade aos familiares da paciente, informa que mais investigações epidemiológicas serão conduzidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Inclusive com visitas por uma equipe de técnicos e profissionais de saúde no domicílio de Ana Luíza, na Rua São Jorge, no bairro São Caetano, para que tudo seja esclarecido e seja certificada a real causa de falecimento.

De imediato, foram adotados procedimentos padrões neste tipo de situação com a aplicação de inseticida em toda a área próxima à residência da família. Os esclarecimentos agora apresentados seguem padrões, inclusive, pela necessidade de investigação e processamento pelo LACEN-BA. O Departamento de Vigilância Epidemiológica deve emitir novo laudo conclusivo em até 60 dias.