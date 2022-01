Lacen registra aumento de 234% no número de casos positivos de Covid na Bahia​

O crescimento do número de casos de positivos para o vírus da Covid-19 voltou a acender um alerta na Bahia. Com mais de 3 mil exames de RT-PCR analisados diariamente, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) registrou um aumento de 234% na positividade dos testes para detecção da doença em relação ao exames realizados no período entre 1º a 12 de janeiro de 2022. A última vez que o estado atingiu essa marca foi em outubro de 2021.

Coordenadora Técnica dos Laboratórios de Vigilância Epidemiológica, Felicidade Pereira explica que o dado mostra que, a cada 100 exames, o número saltou de 6,55 para 21,93 casos positivos. “A gente vê hoje que o percentual tem se elevado diariamente e isso atribuímos a essa nova variante Ômicron, o que é muito preocupante. Tínhamos índices baixos de positividade, mas agora já estamos vendo um reflexo de um novo cenário epidemiológico no estado”, alerta.

Até esta quinta-feira (13), o Lacen detectou, por meio de sequenciamento genético, doze amostras da variante Ômicron na Bahia. Esse total representa 12,5% dos 96 sequenciamentos realizados em amostras coletadas no mês de dezembro. Além da identificação da Ômicron, foram detectadas 81 amostras da variante Delta e nas outras três não foi possível realizar a análise. “É algo a ser monitorado de forma muito cautelosa para que as medidas sejam baseadas no cenário que venha a se instalar. Mas, de qualquer forma, é necessário destacar que, apesar do aumento da positividade, a gente tem que avaliar também o cenário do atendimento da rede hospitalar”, explica.

Mais de 1,7 milhão de testes realizados

A Bahia já realizou mais de 1,7 milhão de testes RT-PCR, para detecção de Coronavírus, através do Lacen. Somente no período entre 01 de março de 2021 e 12 de janeiro de 2022, foram realizados 1.744,163 testes do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar a infecção por Coronavírus. Para a secretária da Saúde, Tereza Paim, é necessário continuar ampliando as medidas de proteção e a ampla testagem. “É de extrema importância que a população complete o ciclo vacinal e respeite as medidas de prevenção, como o uso da máscara e do álcool em gel. Estamos em um momento epidemiológico complicado, a população precisa compreender que a pandemia ainda não acabou”, destaca.

Vacinação

Apesar do aumento do número de infectados, a efetividade da vacinação tem sido uma aliada no processo de combate à Covid na Bahia. “A vacina foi nossa grande aliada no combate a esse vírus e ela é bastante efetiva no que se refere aos casos graves. A gente vê que os casos graves estão bem reduzidos e isso se dá graças à vacina, já que hoje as pessoas que estão agravando por caso de infecção de Covid são aquelas que não estão vacinadas”, conclui. O boletim epidemiológico da última quarta-feira (12) mostrou que, até o momento, o estado possui 10.853.508 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina, 261.283 com a dose única, 8.940.457 com a segunda dose e 1.652.456 com a dose de reforço.