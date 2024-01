Lançado calendário oficial de eventos em Itabuna

“Com planejamento, organização e responsabilidade que são fundamentais conseguiremos duplicar o público na Lavagem do Beco do Fuxico, Ita Pedro e demais eventos do calendário anual que estamos lançando nesta noite”. A afirmação é do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), na quarta-feira, dia 17, no Centro de Cultura Adonias Filho, na companhia do presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças.

O Chefe do Executivo municipal presidiu a solenidade de anúncio do Calendário Oficial de Eventos de Itabuna, que reúne os sete principais festejos que serão realizados pela Prefeitura, através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, até dezembro. Para começar, a 43ª Lavagem do Beco do Fuxico, nos dias 3 e 4 de fevereiro, tendo entre as atrações Luiz Caldas e a itabunense Alobened Airam, ex-vocalista da Banda Mel.

Na sua fala, Augusto Castro realçou que os eventos vão fortalecer ainda mais o comércio e o setor de serviços de Itabuna que vai ter grande visibilidade nos cenários regional, estadual e nacional. “Com planejamento e organização virá gente de todo o país para participar dos eventos em nossa cidade”, afirmou.

Programação

Na programação do primeiro quadrimestre, entre janeiro e abril, está a 43ª edição da 43ª Lavagem do Beco do Fuxico, com a participação dos blocos carnavalescos tradicionais, a exemplo do Maria Rosa, Casados I… Responsáveis, Mendigos de Gravata, Afro Encantarte, Bloco do Rock, Hora Extra, dentre outros. Neste ano, o diferencial será o aporte de R$ 20 mil para cada agremiação, fato inédito na folia.

Nos dias 21, 22 e 23 de março vai acontecer a 3ª edição do Celebra Itabuna, exclusivamente voltado para o segmento de matriz africana com o objetivo conscientizar a comunidade sobre essa cultura, desmistificando e combatendo o preconceito religioso por desconhecimento e racismo. No dia 21 daquele mês se comemora o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, instituído através da Lei nº 14.519/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Calendário Anual prossegue com uma novidade que é a Feira literária de Itabuna (FELITA) nos dias 18, 19 e 20 de abril, com ênfase na leitura, com o intuito principal aproximar o leitor, escritores e livros, além de ser palco de palestras, sessões de autógrafos, declamações, leituras orientadas, sarau de poesia, além de exposições, apresentações teatrais e musicais.

Em junho acontecerá a 3ª edição do Ita Pedro, de 27 a 30, um evento que é realizado pela Prefeitura, através da FICC, num compromisso do prefeito Augusto Castro em levar cultura, fomentar a economia local e diversão aos itabunenses, ao público regional e turistas. Neste ano, são atrações nacionais já confirmadas Calcinha Preta, Dorgival Dantas e Léo Santana, além de dezenas de artistas e bandas locais e regionais como Trio da Huanna, Cacau com Leite, Cristal Som, Kaio Oliveira, dentre outros.

Nos dias 18, 19 e 20 de julho o Calendário tem programada a realização do Festival Firmino Rocha, uma homenagem singela que a cidade presta ao poeta, natural da cidade (1910 – 1971), autor de várias obras, entre as quais o poema “Deram um fuzil ao menino”, que se encontra publicado numa placa na entrada da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

O Festival Firmino é um encontro de artistas e espetáculos das linguagens da música, teatro e dança que, além de proporcionar a exibição de produções de cinema e obras de artistas plásticos selecionados, premia as melhores apresentações.

Na semana de aniversário da cidade, nos dias 27 e 28 de Julho, acontecerá a 4ª edição do Celebra Itabuna, reunindo bandas e artistas católicos e evangélicos mais uma vez na celebração da fé e do louvor a Deus. E para finalizar, a partir de 21 de novembro aconteceu a 4ª edição Natal de Luzes e Sonhos para proporcionar a paz social, a harmonia e a confraternização entre as pessoas com shows e decoração luminosa e ainda promover as vendas de final de ano do comércio.