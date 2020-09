Lançado, em Ilhéus, o livro “Aborto: as implicações espirituais e para a saúde da mulher”

De autoria da enfermeira e professora Eliene Maria dos Santos Tranzillo, o livro “Aborto: as implicações espirituais e para a saúde da mulher” foi lançado na quinta-feira, dia 3 de setembro, durante um painel sobre o tema, transmitido ao vivo pelo canal da Faculdade de Ilhéus no Youtube e pela plataforma digital Teams, com a participação de especialistas. O evento, realizado no estúdio da Faculdade, teve início às 17h30min, com o registro de relevante audiência.

O painel “Aborto: implicações físicas, jurídicas, psicológicas e espirituais” abordou o tema sob a ótica de várias áreas do conhecimento. Contou com a participação da autora do livro, Eliene Tranzillo, que falou sobre as implicações físicas; do professor e doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, Pedro Camilo, que fez a abordagem jurídica; a psicóloga Jamile Ocké, doutoranda em Psicologia, que informou a respeito dos conflitos internos vividos pela mulher antes e depois da prática abortiva, das consequências psicológicas do aborto e de medidas que a mulher pode vivenciar para reequilibrar-se consigo e com a vida; e o filósofo e professor Lindomar Coutinho da Silva, que tratou o tema na dimensão espiritual. A mediação foi feita pelo jornalista Valério de Magalhães.

Após a exposição dos especialistas, houve um espaço para as respostas a dezenas de perguntas formuladas pelo público que prestigiou o evento. A realização do painel contou com o apoio dos colegiados dos cursos de Enfermagem, Direito e Psicologia da Faculdade de Ilhéus.

A autora do livro “Aborto: as implicações espirituais e para a saúde da mulher” – publicado pela Editora Mente Aberta, Eliene Maria dos Santos Tranzillo, é graduada em Enfermagem pela UESC, mestra em Saúde Pública pela Universidad San Carlos/UNICAMP, especialista em Saúde Pública, em Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde, em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica, e professora do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ilhéus.

A obra é resultado de uma pesquisa em nível de pós-graduação, e serve como um convite à reflexão educativa, apresentando oportunas considerações sobre as implicações para a saúde física, psíquica e espiritual da mulher. Nele, constam depoimentos de mulheres que, após vivenciarem a experiência do aborto, romperam com o silêncio e compartilham seus dilemas. “Traz também os motivos para o aborto justificados aos olhos do mundo e as orientações dos emissários mais experientes que Deus envia em nosso socorro”, salienta Tranzillo.

O livro pode ser adquirido, nos formatos físico ou digital, através do site www.elienetranzillo.com. A renda obtida com a venda do livro será totalmente direcionada às obras sociais do Centro Espírita Porto da Esperança (CEPE), de Ilhéus. Este é o segundo livro da professora Eliene Tranzillo, que já se ocupa também na elaboração de outras obras.