Lançamento da campanha de Missões Mundiais na IBT contará com Feira Gastronômica

No próximo domingo (26) a Igreja Batista Teosópolis de Itabuna lança no Culto das 18 horas a Campanha de Missões Mundiais. A Campanha que faz parte de projeto das Igrejas Batistas acontece em todo o país.

Após o encontro, será realizado uma Feira Gastronômica com comidas típicas de 13 países. No espaço de comunhão na quadra do Colégio Batista de Itabuna (CBI), serão instaladas barracas onde poderão ser degustados delícias da culinária de vários países do mundo.

No festival de sabores, serão servidas especialidades de pratos da culinária de Portugal, Arábia Saudita, Moçambique, Rússia, México, França, Brasil, Espanha, China, Itália, Angola, Estados Unidos e Japão. Os atendentes estarão caracterizados com trajes típicos do país representado.

Os recursos arrecadados serão destinados aos Projetos da Junta de Missões Mundiais. “Procuramos todos os anos desenvolver ideias novas para a nossa comunhão e celebração da nossa fé, no cumprimento da missão da Igreja de Jesus”, disse Gils Magnavita, Coordenador de Missões.

“Será um grande momento para apreciar as influências gastronômicas presentes em vários países do mundo, e também, uma excelente oportunidade de comunhão com aqueles que, através de tarefas simples, cumprem propósitos divinos. Isso fortalece a nossa fé”, disse o pastor Geraldo Meireles, titular da IBT.