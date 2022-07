Lançamento da Expofenita embala quinta-feira

A partir de agora, começa a contagem regressiva para a tradicional Expofenita (Exposição e Feira de Negócios de Itabuna). Será lançada na noite de quinta-feira (07), a partir das 19 horas, a 43ª edição do evento.

Anota aí, já preparando bota e chapéu: o agito “country” rola no Parque de Exposições Antônio Setenta, entre os dias 21 e 25 de setembro.

Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia – Agesul, coordenador da exposição, Josias Miguel, as expectativas são maiores do que as do ano passado. “Porque existe um compromisso de ser ainda maior e melhor. Ano passado, foram movimentados milhões de reais em negócios, e estamos trabalhando para dobrar esses números”, disse Josias.

Na programação está prevista a realização de leilões, feiras da construção, de equipamentos, bovinos, caprinos, equinos, shows musicais, além de um parque infantil para as crianças se divertirem.

Às novidades

Mais do que manter a tradição, a Expofenita traz entre as novidades um grande outlet (centro comercial) de vestuário e calçadista, durante os cinco dias do evento a baixo custo.

Sempre demonstrando as melhores expectativas, Josias Miguel ressaltou a importância dos apoios para a realização do evento. “A Prefeitura de Itabuna, Governo do Bahia e entidades ligadas ao agronegócio, comércio e indústria estão, mais uma vez, juntos conosco nesse desafio”, finalizou.

Está certo que os organizadores, autoridades e demais produtores têm prioridade no lançamento. Mas o público em geral vai guardando a data e inicia a programação, hein?