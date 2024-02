Lançamento da Revista Nova Bahia destaca avanços da gestão estadual

Os principais investimentos, entregas e realizações do primeiro ano da gestão liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues são destaques da primeira edição da Revista Nova Bahia, lançada nesta terça-feira (20), durante um evento na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O governador, acompanhado pelo secretário estadual de Comunicação, André Curvello, e outras autoridades, participou da solenidade de lançamento.

A publicação, com 366 páginas, aborda 36 temas relacionados aos principais investimentos, entregas e ações realizadas pelo Governo do Estado, no ano de 2023, em áreas como segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento econômico e redução das desigualdades econômicas e sociais. Trata-se de um documento histórico que se estabelece como instrumento de consulta e amplia a transparência das informações. Distribuída gratuitamente, a Revista Nova Bahia estará disponível também na versão digital, que pode ser acessada no site ba.gov.br.

“A revista é uma referência do que foi feito de um ano para o outro. É um balanço, um relatório recheado de imagens, dados e números. Além disso, serve também para a gente fazer uma análise do que falta fazer”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

A Nova Bahia, que dá nome à publicação, retrata o presente e o futuro do estado traçados pela nova gestão e caracterizados por uma perspectiva de desenvolvimento inclusivo e sustentável, que alinha crescimento econômico, preservação ambiental e oportunidades para todos os baianos. É a Bahia que já está sendo referência para todo o Brasil, se destacando na geração de energias renováveis, criando empregos, oferecendo oportunidades e cuidando de gente.

Sob a liderança da Secretaria de Comunicação (Secom), a produção da revista é resultado de um trabalho conjunto, que contou com a colaboração de jornalistas e repórteres fotográficos de todas as assessorias das secretarias e órgãos do Estado, além de profissionais de design gráfico e técnicos do Governo.

André Curvello, titular da Secom, enfatiza que a revista desempenha um papel crucial na prestação de contas à sociedade. “Esta publicação não só mostra os avanços do primeiro ano da gestão estadual, mas também reitera o compromisso do Estado em manter uma comunicação transparente e acessível, permitindo que os cidadãos acompanhem de perto as ações e investimentos para o desenvolvimento e bem-estar de todos os baianos”.

Um novo momento

A Revista Nova Bahia é um importante espaço para consulta e acompanhamento das ações e iniciativas do governo estadual, trazendo dados e entrevistas com gestores das principais pastas do governo. O conteúdo mostra investimentos em Segurança Pública e nas novas unidades escolares de tempo integral, assim como informações sobre o planejamento da área da saúde, este que contempla R$ 10 bilhões de recursos somente em obras físicas.

“Fizemos um dos maiores investimentos dos últimos tempos na saúde, com uma forte ampliação da rede de atendimento oncológico. E, no ano 2024, é grande a expectativa de superar o investimento aplicado em 2023. Temos entregas importantes, como os hospitais Ortopédico e Costa das Baleias. Assim, fechamos um ciclo de implantação da alta complexidade no interior do estado”, afirmou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

No conteúdo, um resumo das diversas iniciativas em andamento, como a instalação da primeira fábrica brasileira de amônia e hidrogênio verdes (H2V) em escala industrial no Brasil; a chegada da BYD em solo baiano; e o destaque do estado no ranking nacional da produção energética nas fontes eólica e solar.

Dados de 2023 também mostram investimentos como os R$ 200 milhões em aeroportos ou aeródromos em todo o estado, e a mobilidade urbana de Salvador, com a ampliação na linha 1 do Metrô. Na Agropecuária, a publicação mostra que o setor é destaque por empregar três de cada dez trabalhadores formais do estado; assim como o saneamento básico e a infraestrutura hídrica, que também colaboraram para o desenvolvimento econômico e a saúde da população baiana.

Combate à dengue

Durante o evento de lançamento, a Secretaria de Educação promoveu uma ação cultural de conscientização sobre a vital importância do combate contínuo ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A esquete chamada “Sai pra lá com esse Zum-zum-zum”, abordou aborda de a prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças. A esquete destaca a importância de eliminar criadouros de mosquitos e promove a conscientização através de diálogos e música de rap.