Lançamento do Shopping Jequitibá Ilhéus é definido por parceiros no empreendimento

A construção de um novo shopping em Ilhéus foi reafirmada no início da tarde de hoje (4) durante encontro entre os diretores do Shopping Jequitibá Itabuna, Manoel Chaves Neto e Alexandra Chaves e o diretor do Grupo André Guimarães, Denis Guimarães, parceiros no empreendimento. Eles discutiram detalhes finais do lançamento do projeto, que acontecerá no início do próximo ano.

O Shopping Jequitibá Ilhéus será construído no litoral sul, local com grande potencial de crescimento e de fácil acesso, graças à construção da Ponte Jorge Amado (Ilhéus-Pontal) e em sua primeira etapa terá investimentos de R$ 70 milhões. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 1200 empregos.

“O encontro reforça a parceria entre duas empresas com expertise em construções e gestão de empreendimentos comerciais e dotará Ilhéus de um shopping diferenciado, voltado também para o turismo e valorizando as belezas naturais e a riqueza cultural de Ilhéus”, afirma Neto.

A previsão é de que as obras sejam iniciadas no dia 28 de junho de 2021 (data do aniversário de Ilhéus) e concluídas até março de 2023.